В Курской области столкнулись микроавтобус и легковушка: пятеро пострадали и один погиб

СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-21T11:33:05+03:00

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В Курской области в серьезной аварии пострадали шесть человек. Информация о ДТП на трассе «Рыльск - Хомутовка» поступила спасателям 21 апреля в 05:57. Когда экстренные службы прибыли на место выяснилось, что столкнулись микроавтобус «Рено» и легковушка «ВАЗ-21099».

Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, в результате ДТП пострадали шесть человек: четыре в салоне микроавтобуса (всего внутри находилось девять человек) и два в отечественном авто. Спасатели пришлось деблокировать водителя «девяносто девятой», т.к. из-за удара машина сильно деформировалась.

фото: ГУ МЧС по Курской области.

Все пострадавшие: мужчины 20, 54, 31, 21, 30 лет и 17-летняя девушка, - были доставлены в лечебные учреждения. К сожалению, в больнице скончался водитель «ВАЗа» (30-летний мужчина). По состоянию на 10.00, после обследования двух пострадавших отпустили.

Спасатели напоминают всем участникам дорожного движения: будьте предельно внимательными и осторожными на автомобильной дороге. Берегите свою жизнь и жизни других.

фото: ГУ МЧС по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU