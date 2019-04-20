Под Курском нашли минометные мины

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-20T11:06:19+03:00

Изменить размер текста: A A

19 апреля на телефон «Службы спасения -112» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в поселке Тим Тимского района Курской области.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Местные жители в лесополосе нашли минометные мины калибром 50 мм и 82 мм. Боеприпасы изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщили в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU