Под Курском во время пожара погиб человек

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-20T10:35:45+03:00

В огне погиб человек Фото: Из архива КП.

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В шестом часу утра 20 апреля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит жилой дом в селе Сухиновка Глушковского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №24 Глушковского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По данным МЧС по прибытии в 05:21 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 05:24, ликвидирован в 05:29. В огне погиб хозяин дома.

Ущерб и причина пожара устанавливаются, добавили в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU