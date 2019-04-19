2019-04-19T14:53:29+03:00
Звезды

Курский драмтеатр представил премьеру

Американская пьеса была написана в 70-е [фото, видео]
Ольга ДАНИЛОВА
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В постановке будет много блюзаВ постановке будет много блюзаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Лестничная клетка старого нью-йоркского дома. Неожиданная встреча, которая изменила судьбу двух таких разных людей. У них есть прошлое, настоящее и планы на будущее... Но вдруг захлопнулась ее входная дверь…Что это? Может это банальная житейская неурядица или это судьба? Мужчина и женщина. Адам и Ева. Эта вечная тема взаимоотношений двух полярных миров.

Премьера состоится на выходных Фото: Светлана ВОЛКОВА

Премьера состоится на выходныхФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Этот трогательный спектакль напомнит вам, что жизнь удивительная штука: она полна любви, нежности, заботы и счастья… И спектакль поможет вам, дорогие зрители, взглянуть на мир по-новому. Ведь когда что-то заканчивается - начинается новое…

Автор пьесы - голливудский драматург Фото: Светлана ВОЛКОВА

Автор пьесы - голливудский драматургФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Пьеса была написана в середине 70-х годов 20 века американским журналистом и драматургом Джеромом Чодоровым. Оригинальное название пьесы переводится как "Сообщество двоих".

Постановка и музыкальное оформление Александр Каневский (Москва).

Это история одной любви Фото: Светлана ВОЛКОВА

Это история одной любвиФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Увидеть премьеру зрители смогут уже 20 и 21 апреля на сцене драмтеатра.

"Любовь на лестничной клетке".

ИСТОЧНИК KP.RU

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