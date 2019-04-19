Курский драмтеатр представил премьеру
Лестничная клетка старого нью-йоркского дома. Неожиданная встреча, которая изменила судьбу двух таких разных людей. У них есть прошлое, настоящее и планы на будущее... Но вдруг захлопнулась ее входная дверь…Что это? Может это банальная житейская неурядица или это судьба? Мужчина и женщина. Адам и Ева. Эта вечная тема взаимоотношений двух полярных миров.
Премьера состоится на выходныхФото: Светлана ВОЛКОВА
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Этот трогательный спектакль напомнит вам, что жизнь удивительная штука: она полна любви, нежности, заботы и счастья… И спектакль поможет вам, дорогие зрители, взглянуть на мир по-новому. Ведь когда что-то заканчивается - начинается новое…
Автор пьесы - голливудский драматургФото: Светлана ВОЛКОВА
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Пьеса была написана в середине 70-х годов 20 века американским журналистом и драматургом Джеромом Чодоровым. Оригинальное название пьесы переводится как "Сообщество двоих".
Постановка и музыкальное оформление Александр Каневский (Москва).
Это история одной любвиФото: Светлана ВОЛКОВА
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Увидеть премьеру зрители смогут уже 20 и 21 апреля на сцене драмтеатра.
"Любовь на лестничной клетке".
ИСТОЧНИК KP.RU