2019-04-17T17:08:16+03:00
Происшествия

В Курске парня обвиняют в кражах из съемных квартир

Его задержали в Белгородской области
Ольга ДАНИЛОВА
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"Арендатору"-гастролеру грозит срок"Арендатору"-гастролеру грозит срокФото: Из архива КП.
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16 апреля в розыск был объявлен 23-летний парень, подозреваемый в серии квартирных краж. Его задержали в Белгородской области и утром доставили в Курск. Мужчину подозревают в кражах из квартир, которые он снимал посуточно.

Выбирал жилье с хорошей техникой, которую после увозил с собой. Его подозревают в краже двух дорогих телевизоров из квартиры в Курске. Есть информация о его причастности к аналогичным кражам в соседних регионах. Похищенное сбывал через сайты продаж подержанных товаров. Похищенные телевизоры, по его словам, уже проданы. Теперь их изымут у новых владельцев, признают вещественными доказательствами по уголовному делу. После вернут законному владельцу.

В этой связи полиция рекомендует более ответственно относиться к приобретению вещей у незнакомых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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