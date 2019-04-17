2019-04-17T16:01:13+03:00
Общество

В Курске за участие в субботнике приобщат к сапсерфингу

Массовая уборка мусора на пляже в урочище Солянка запланирована на 20 апреля
Ольга ТРУШКИНА
Поделиться:
После субботника запланировано катание на доскеПосле субботника запланировано катание на доскеФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Активисты спортивных клубов «Supsurf46» и «Voda46» выступили организаторами субботника на пляже урочища Солянка. Мероприятие поддержали администрация Сеймского округа, организация «Курская Недвижимость».

После уборки для всех желающих будет проведен мастер-класс по сапсерфингу. Вместе с инструктором куряне смогут прокатиться на специальных досках по реке Сейм.

20 апреля в 10 часов сбор у лодочной станции: улица Энгельса, 156.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске парня обвиняют в кражах из съемных квартир
Скоро в Курске выберут изобретателя года
В курском колледже студент порезал руку циркулярной пилой
В Курске «Квадра» перевела объекты на зимний режим
Центрально-Черноземный банк участвует во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи
В Курске пройходит рейд по пешеходным переходам
Под Курском спасатели проводят тренировку
Курян приглашают на "Семь ужинов"
В Курской области сотрудник ДПС отказался от взятки в 20 тысяч рублей
Курянина обвиняют в убийстве бывшей супруги
В центре Курска ночью сгорел автомобиль
В центре Курска установят полутораметровые яйца
В курской филармонии прозвучат «Шедевры мировой музыки»
Курские таможенники передадут библиотеке антиквариат
В курскую колонию пытались перебросить запрещенные предметы
В Курской области за незаконное пересечение российской границы гражданка Украины получила срок
Инна Дериглазова выиграла чемпионат России по фехтованию
Куряне стали чаще брать ипотечные кредиты
Прорыв сети на улице Серегина до сих пор устраняют
Под Курском нашли более ста снарядов
В Курске продлили отопительный сезон
"Тотальный диктант" в Курской области написали 672 человека