В Курске за участие в субботнике приобщат к сапсерфингу
Массовая уборка мусора на пляже в урочище Солянка запланирована на 20 апреля
После субботника запланировано катание на доскеФото: из открытых источников
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Активисты спортивных клубов «Supsurf46» и «Voda46» выступили организаторами субботника на пляже урочища Солянка. Мероприятие поддержали администрация Сеймского округа, организация «Курская Недвижимость».
После уборки для всех желающих будет проведен мастер-класс по сапсерфингу. Вместе с инструктором куряне смогут прокатиться на специальных досках по реке Сейм.
20 апреля в 10 часов сбор у лодочной станции: улица Энгельса, 156.
ИСТОЧНИК KP.RU