В Курске за участие в субботнике приобщат к сапсерфингу

СЕГОДНЯ 16:01 2019-04-17T16:01:13+03:00

После субботника запланировано катание на доске Фото: из открытых источников

Массовая уборка мусора на пляже в урочище Солянка запланирована на 20 апреля

Изменить размер текста: A A

Активисты спортивных клубов «Supsurf46» и «Voda46» выступили организаторами субботника на пляже урочища Солянка. Мероприятие поддержали администрация Сеймского округа, организация «Курская Недвижимость».

После уборки для всех желающих будет проведен мастер-класс по сапсерфингу. Вместе с инструктором куряне смогут прокатиться на специальных досках по реке Сейм.

20 апреля в 10 часов сбор у лодочной станции: улица Энгельса, 156.

ИСТОЧНИК KP.RU