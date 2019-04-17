2019-04-17T15:38:54+03:00
Общество

Скоро в Курске выберут изобретателя года

Прием заявок завершится 5 сентября
Ольга ТРУШКИНА
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В конкурсе могут принимать участие физические и юридические лицаВ конкурсе могут принимать участие физические и юридические лицаФото: из архива «КП»
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С 30 апреля по 5 сентября 2019 года принимаются заявки на областной конкурс «Инновация и изобретение года», который проходит с 2001 года. Он проводится по трем номинациям: «Инновационная идея», «Инновационный проект» и «Инновационный продукт». В нем могут принимать участие как юридические, так и физические лица, зарегистрированные на территории Курской области.

По вопросам оформления и подачи заявок следует обращаться по адресу: Курск, ул. Димитрова, 59, Союз «Курская торгово-промышленная палата».

Телефон для справок: (4712) 70-02-38.

Победители конкурса будут награждены денежными премиями и дипломами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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