В курском колледже студент порезал руку циркулярной пилой

СЕГОДНЯ 14:51 2019-04-17T14:51:54+03:00

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В минувший понедельник в одном из курских колледжей обучающийся второго курса по профессии «Мастер столярного и мебельного производства» во время учебной практики получил травму: рука юноши попала под циркулярную пилу. Подростка доставили в больницу. В администрации Курской области сообщили, что «состоянию ребенка ничего не угрожает».

В подобных случаях руководство колледжа должно сообщать работодателю обо всех серьезных происшествиях, но этого не было сделано. Работодатель, а это комитет образования и науки области, о происшествии узнал практически случайно. Действия руководства колледжа были расценены как «сокрытие информации». Создана специальная комиссия для расследования ЧП.

- В ходе расследования нами будет дана оценка действиям директора учебного заведения Ольги Морозовой, а также соблюдению мер охраны труда во время учебной практики. По итогам виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - заявила заместитель губернатора Ирина Хмелевская.

ИСТОЧНИК KP.RU