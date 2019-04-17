В Курске «Квадра» перевела объекты на зимний режим

СЕГОДНЯ 13:57 2019-04-17T13:57:45+03:00

Дома снова могут быть подключены к центральному теплоснабжению Фото: из архива «КП»

В дома снова можно подавать тепло

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В Курском филиале ПАО «Квадра» сообщили, что все энергообъекты компании снова переведены на зимний режим работы.

- За минувшие два дня мы перевели наши ТЭЦ, теплопункты, насосные станции и тепловые сети на режимы отопительного сезона, создав жилищным организациям все условия для подачи тепла в дома, - пояснил управляющий директор Курского филиала ПАО «Квадра» Александр Воронин.

В пресс-службе отметили, что дальнейшее подключение жилого фонда к отоплению зависит от управляющих компаний и ТСЖ: они уведомлены, что могут подключать дома к центральной системе теплоснабжения в любое время.

ИСТОЧНИК KP.RU