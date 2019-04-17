2019-04-17T12:50:51+03:00
Политика

В Курске пройходит рейд по пешеходным переходам

Ловить будут нарушителей ПДД
Ольга ДАНИЛОВА
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Рейды призваны научить курян соблюдать правила движенияРейды призваны научить курян соблюдать правила движенияФото: Светлана ВОЛКОВА
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Для снижения аварийности с участием пешеходов и формирования у водителей навыков дисциплинированного проезда нерегулируемых пешеходных переходов, исключения фактов перехода проезжей части пешеходами в неустановленном месте, 17 апреля в Курске проходят рейды на пешеходных переходах.

Госавтоинспекция Курской области напоминает:

Каждый раз, когда водитель садится за руль автомобиля, он должен помнить, что именно от его правильных действий зависит жизнь окружающих участников дорожного движения.

Пешеходам необходимо знать, что пешеходный переход не всегда гарантирует полную безопасность. В темное время суток пешеходы должны дополнительно побеспокоиться о своей безопасности, а значит иметь на верхней одежде световозвращающие элементы

ИСТОЧНИК KP.RU

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