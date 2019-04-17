2019-04-17T12:21:55+03:00
Спасатель

Под Курском спасатели проводят тренировку

Учения проходят в поселке Щетинка
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе проходят трехдневные ученияВ регионе проходят трехдневные ученияФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В Курской области продолжается всероссийское командно-штабное учение. Сегодня второй день, в рамках которого пройдут практические мероприятия.

В течение трех дней отрабатываются действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами.

В учении будут задействованы силы территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Это - специально подготовленные специалисты, в обязанности которых входит предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пожаров, сообщили в Управлении.

17 апреля спасатели проведут учения по отработке действий при ликвидации последствий весеннего половодья. По легенде, из-за обильных осадков произошел резкий подъем паводковых вод, что привело к подтоплению приусадебных участков в Курске. Практические действия будут отрабатываться в поселке Щетинка Курского района, где разместится аэромобильная группировка и подвижный пункт управления ГУ МЧС России по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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