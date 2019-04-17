2019-04-17T11:15:00+03:00
Звезды

Курян приглашают на "Семь ужинов"

В рамках проекта "Кино в театре" покажут картину Кирилла Плетнева
Ольга ДАНИЛОВА
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В рамках проекта покажут фильм "7 ужинов"В рамках проекта покажут фильм "7 ужинов"Фото: предоставлено организаторами.
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21 апреля в 13.00 в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» пройдет очередной показ –романтическая комедия «Семь ужинов» 12+ от режиссера Кирилла Плетнева, премьера которой состоялась в России 14 февраля 2019 года. В рамках предсеансового мероприятия «Романтический полдень» в фойе драматического театра выступят музыканты Курска, а на экране будет показан короткий фильм о народной артистке РСФСР Ларисе Лужиной – женственной и мужественной одновременно.

«Семь ужинов» - это второй совместный проект режиссера Кирилла Плетнева и актрисы Полины Максимовой. Первым была драма «Без меня». Съемки нового фильма были закончены в середине мая 2018 года, а главную музыкальную композицию «Мотив» в нем исполняет латвийская рок-группа «Brainstorm». Трек написан специально к «Семи ужинам» композитором Артемом Михаенкиным. Участники коллектива «BrainStorm» не только исполнили песню, но и снялись в роли самих себя в финальной сцене картины, съемка которой проходила в одном из московских парков прошлой весной.

В ролях: Роман Курцын, Полина Максимова, Елена Яковлева, Владимир Ильин, Петар Зекавица, Анастасия Уколова, Вера Гурьева, Александр Лыков.

Начало предсеансового мероприятия в 12.30. Билеты стоимостью 50 рублей в кассах драмтеатра и филармонии. Принимаются групповые заявки на льготных условиях. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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