2019-04-17T10:08:37+03:00
Происшествия

В Курской области сотрудник ДПС отказался от взятки в 20 тысяч рублей

Водителя, который пытался дать денег полицескому, будут судить
Ольга ДАНИЛОВА
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Полицейский отказался от взяткиПолицейский отказался от взяткиФото: Из архива КП.
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СК передал в суд уголовное дело противи 53-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на дачу взятки.

По версии следствия в январе во время патрулирования сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по Золотухинскому району на улице поселка Золотухино остановили легковой автомобиль, водитель которого по внешним признакам был пьян.

От освидетельствования мужчина отказался, поэтому на него был составили протокол об административном правонарушении. Однако водитель попытался дать сотруднику ДПС взятку в сумме 20 тысяч рублей. От этого предложения сотрудник полиции отказался, сообщив о произошедшем в дежурную часть ОМВД России по Золотухинскому району, рассказали в СК.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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