Курянина обвиняют в убийстве бывшей супруги
СК завел уголовное дело против 57-летнего жителя Курска. Его подозревают в убийстве.
По версии следствия, рано утром 15 апреля пьяный мужчина стал "делить имущество и квартиру". В результате в тамбуре одного из многоквартирных домов по улице Черняховского Курска он убил бывшую супругу. Женщина от полученных ран скончалась на месте.
Сейчас подозреваемый задержан и дает признательные показания. Следствием рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщил ив СК.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU