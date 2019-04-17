Курянина обвиняют в убийстве бывшей супруги

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-17T09:59:46+03:00

Женщина умерла на месте Фото: Из архива КП.

Трагедия произошла в многоэтажке на Черняховского

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СК завел уголовное дело против 57-летнего жителя Курска. Его подозревают в убийстве.

По версии следствия, рано утром 15 апреля пьяный мужчина стал "делить имущество и квартиру". В результате в тамбуре одного из многоквартирных домов по улице Черняховского Курска он убил бывшую супругу. Женщина от полученных ран скончалась на месте.

Сейчас подозреваемый задержан и дает признательные показания. Следствием рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщил ив СК.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU