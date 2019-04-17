В центре Курска ночью сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-17T09:23:13+03:00

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В 03:25 17 апреля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Челюскинцев в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели 2 ПЧ Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Примерно в половине четвертого утра пожарные приступили к тушению пожара. Загорание локализовано в 03:32, ликвидировано в 03:33. Пострадавших нет, сообщили в МЧС.

В результате пожара сгорел автомобиль «Киа Рио».

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU