В центре Курска установят полутораметровые яйца

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-16T16:00:43+03:00

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Православный мир готовится к самому большому религиозному празднику – Пасхе, которая в этом году отмечается 28 апреля.

Чтобы создать праздничное настроение жителям и гостям Курска, в центре города тематически оформят территорию, прилегающую к универмагу на улице Ленина. Вход в гастроном будет украшать стилизованная арка, а вдоль ЦУМа установят пять фигур из стеклопластика в форме яиц полутораметровой высоты. К установке этих арт-объектов планируется приступить уже 17 апреля, если позволит погода. А затем пять команд молодых художников – студентов худграфа, приступят к их художественной росписи.

Традиционная торговля пасхальными куличами в Курске будет организована с 24 по 27 апреля. Об этом сообщает городской департамент развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей. Предпринимателям, желающим принять участие в предпасхальной торговле, следует уже сегодня обратиться в департамент с заявлением о размещении торговых мест.

ИСТОЧНИК KP.RU