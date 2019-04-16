В курской филармонии прозвучат «Шедевры мировой музыки»

СЕГОДНЯ 15:34 2019-04-16T15:34:18+03:00

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Пианист Андрей Коробейников стал открытием в музыке 90-х и 2000-х годов. Судьба этого человека была довольно незаурядной: начал заниматься музыкой с пяти лет, в семь выиграл свой первый конкурс, экстерном закончил музыкальную школу, а в 12 поступил в юридический вуз. К 20-ти годам Андрей стал обладателем бесчисленного количества престижных премий и наград различных конкурсов, проводимых в России, США, Италии, Португалии, Великобритании, Нидерландах и других странах.

Андрей Коробейников обладает собственным чувством музыки, вдохновенным, яростным, сильным, полным истинного духа, страсти, эмоций. В исполнении самого крупного филармонического коллектива – симфонического оркестра под руководством Игоря Сукачева и Андрея Коробейникова прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром № 2 И. Брамса. Также в программе прозвучит Симфония № 93 Й. Гайдна.

(6+)

18 апреля в 19.00

Курская областная государственная филармония

Пл. Перекальского, 1

ИСТОЧНИК KP.RU