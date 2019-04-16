Курские таможенники передадут библиотеке антиквариат

СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-16T15:23:43+03:00

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17 апреля в 14.00 в конференц-зале Курской таможни (г. Курск, ул. Коммунистическая, д. 3а) состоится церемония передачи культурных ценностей, задержанных в регионе деятельности Курской таможни и обращенных местными судами в федеральную собственность.

В Курский областной краеведческий музей будут переданы: «БИБЛИЯ КНИГИ СИРЕЧЬ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА» 1825 года издания (переиздание так называемой Елизаветинской Библии, выпущенной в Санкт- Петербурге в 1751 году), «ПСАЛТИРЬ» 1904 года, печатное издание «ПРИМЕРЫ БЛАГОЧЕСТИЯ ИЗ ЖИТЕЯ СВЯТЫХ» под редакцией духовника императоров Александра II и Александра III Василия Бажанова 1906 года издания, икона с окладом «Спас Вседержитель» начала XX века и швейная машинка «Nahmaschintn Fabrik Karlsruhe FABRIC MARKE vorm HAID&NEU», изготовленная в Германии до 1917 года.

Икона и книги были обнаружены в грузовом автомобиле в ящиках с домашними вещами. Гражданка Казахстана переезжала на постоянное место жительства в Турцию и вывозила транзитом через автомобильный пункт пропуска Крупец свои личные вещи. Декларирование предметов старины при их вывозе с территории Евразийского экономического союза не производилось.

Старинную швейную машинку «Nahmaschintn Fabrik Karlsruhe FABRIC MARKE vorm HAID&NEU» гражданка Украины пыталась вывезти из страны в Киев без декларирования таможенным органам и без предоставления разрешительных документов на вывоз предметов старины. Применение мобильного инспекционно-досмотрового комплекса позволило найти спрятанную в вещах швейную машинку.

Фонды Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева пополнят три книги: Часовник и Псалтырь, напечатанные в конце XIX – начала XX веков и Псалтырь1878 года издания. Книги были обнаружены в пункте пропуска Крупец. Граждане Украины пытались контрабандно вывезти их с территории России. Поскольку книги не были продекларированы в установленном порядке, их владельцы были привлечены к административной ответственности. А печатные издания по решению судов конфискованы.

Управлением Минкультуры России по Центральному федеральному округу было принято решение о передаче конфискованных культурных ценностей на ответственное хранение в Курский областной краеведческий музей и в Курскую областную научную библиотеку им. Н.Н.Асеева, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU