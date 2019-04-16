2019-04-16T13:07:52+03:00
Происшествия

В курскую колонию пытались перебросить запрещенные предметы

При досмотре у нарушителя нашли и изъяли четыре свертка
Ольга ДАНИЛОВА
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Нарушителю грозит наказаниеНарушителю грозит наказаниеФото: предоставлено пресс-службой
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В льговской исправительной колонии общего режима сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности учреждения в районе 50 метровой полосы местности внешней запретной зоны ИК-3, при попытке переброса на территорию учреждения запрещенных предметов задержали 32-летнего курянина, сообщили в УФСИН региона.

При досмотре у нарушителя нашли и изъяли четыре свертка, в которых были шесть мобильных телефонов, шесть зарядных устройств к ним, гарнитура - наушники и sim-карта. Со слов задержанного, он собирался перебросить их на территорию колонии.

Гражданин и изъятые предметы переданы сотрудникам отдела полиции, против курянина составили протокол об административном правонарушении, по этому факту проводится проверка, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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