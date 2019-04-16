В Курской области за незаконное пересечение российской границы гражданка Украины получила срок

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-16T13:18:28+03:00

Женщине назначено отбывать срок в колонии-поселении Фото: из архива «КП»

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9 марта в пункте пропуска «Суджа» пограничники задержали гражданку Украины, которая пыталась незаконно перебраться в Россию.

В пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Курской области сообщили, что суд над ней состоялся 4 апреля. Суджанский районный суд признал женщину виновной. Ей назначено шесть месяцев колонии-поселения за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU