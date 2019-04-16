Инна Дериглазова выиграла чемпионат России по фехтованию
А курянка Кристина Самсонова завоевала «бронзу»
Чемпионат в Сочи оказался для курянок успешнымФото: из открытых источников
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Чемпионат страны, стартовавший в Сочи 15 апреля, оказался «урожайным» на награды для курских спортсменок. В прошлом году на аналогичных состязаниях Инне Дериглазовой «золото» взять не удалось. И вот – долгожданная победа. В финале олимпийская чемпионка сразилась с Аделью Абдрахмановой из Татарстана. На перерыв после второго периода спортсменки ушли со счетом 10:9 в пользу Адели. Однако Инна Дериглазова сумела вырваться вперед со счетом 15:12.
Кристина Самсонова в четверть финала обыграла москвичку Ольгу Батенину 15:8.
В итоге на чемпионате России по фехтованию курянки заняли два призовых места.
ИСТОЧНИК KP.RU