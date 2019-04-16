2019-04-16T11:44:39+03:00
Общество

Куряне стали чаще брать ипотечные кредиты

Задолженность по ипотеке составила меньше 37 млн рублей
Ольга ТРУШКИНА
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Процент просроченных кредитов ниже 1 %Процент просроченных кредитов ниже 1 %Фото: из архива «КП»
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Как сообщает Отделение Курск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, за январь и февраль 2019 года куряне оформили ипотеку на 2,3 млрд рублей, что на 11 % больше по сравнению с прошлым годом.

При этом жители Курска оказались достаточно дисциплинированными: процент просроченных кредитов фиксируется на уровне 0,8 %. Долг курян по ипотеке составил меньше 37 млн рублей.

Эксперты полагают, что спрос на ипотеку объясняется смягчением неценовых условий банковского кредитования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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