Куряне стали чаще брать ипотечные кредиты

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-16T11:44:39+03:00

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Как сообщает Отделение Курск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, за январь и февраль 2019 года куряне оформили ипотеку на 2,3 млрд рублей, что на 11 % больше по сравнению с прошлым годом.

При этом жители Курска оказались достаточно дисциплинированными: процент просроченных кредитов фиксируется на уровне 0,8 %. Долг курян по ипотеке составил меньше 37 млн рублей.

Эксперты полагают, что спрос на ипотеку объясняется смягчением неценовых условий банковского кредитования.

ИСТОЧНИК KP.RU