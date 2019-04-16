2019-04-16T11:12:07+03:00
Общество

Прорыв сети на улице Серегина до сих пор устраняют

В Курске без горячей воды остались жители соседних улиц и проспекта Кулакова
Ольга ТРУШКИНА
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В результате аварии жители нескольких улиц остались без горячей водыВ результате аварии жители нескольких улиц остались без горячей водыФото: из архива «КП»
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Вчера вечером на улице Серегина произошла авария. На место выехали комиссия по устранению чрезвычайных ситуаций в составе представителей областного и городского комитетов ЖКХ и ТЭК, МЧС, Курскводоканала, Горэлектросетей.

Горячая вода лилась во дворы и на проезжую часть. Без воды и отопления остались жители улиц Серегина и Гагарина.

Порыв теплосетей устраняет аварийная служба Курского филиала ПАО «Квадра».

Директор комплекса теплоснабжения Курского филиала ПАО «Квадра» Олег Алексеев объяснил причину аварии:

- Ветхая тепломагистраль диаметром 800 мм повредилась из-за внешней коррозии, в результате чего в теплосетевой канал попало много воды. Нам пришлось откачивать ее всю ночь, чтобы ремонтные бригады могли приступить к работе.

В настоящее время энергетики завершили земляные работы и вскрыли бетонные перекрытия канала, в котором находится сеть.

На время ремонта приостановлена подача горячей воды по следующим адресам:

- ул. 1-я Ламоновская 1, 2, 3, 5;

- ул. Серегина, 2, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 51;

- ул. Гагарина, 3, 3а;

- п-т. Кулакова, 1а, 1в, 3, 3, 3а, 4а, 5, 5а, 5б.

Завершить ремонт тепломагистрали и возобновить подачу горячей воды планируется до конца рабочего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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