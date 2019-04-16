Под Курском нашли более ста снарядов

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-16T10:23:43+03:00

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15 апреля на телефон «Службы спасения -112» поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Поныровском районе, в деревне Теплое.

Как сообщили в МЧС, на место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. По прибытию обнаружены: артснаряды 45 мм – 114 штук; ручные гранаты – 11 штук. Боеприпасы были изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU