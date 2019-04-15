2019-04-15T17:06:06+03:00
Общество

"Тотальный диктант" в Курской области написали 672 человека

Куряне писали фрагмент по произведению Максима Горького «На дне»
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
"Тотальный диктант" писали и иностранцы"Тотальный диктант" писали и иностранцыФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Куряне в очередной раз присоединились к международной образовательной акции «Тотальный диктант», но уже с новыми рекордами. Впервые в областном центре была открыта TRUD-площадка для иностранных граждан (текст оптимизирован под особенности изучения русского языка иностранцами).

В этом году организацией «Тотального диктанта» в Курской области занималась новая команда под руководством главного координатора Татьяны Демидовой. По ее данным, в «Тотальном диктанте» на территории нашего региона приняли участие 672 человека, в том числе гости из Бенина, Афганистана, Вьетнама, Китая, Замбии, Нигерии, Бразилии.

Участники диктанта писали текст, состоящий из четырех фрагментов для четырех часовых поясов страны. В Курске это третий фрагмент по произведению Максима Горького «На дне». Текст достаточно сложный, но организаторы уверены, что участники справились на «отлично».

Диктант длился около часа. Результаты объявят 18 апреля. Проверять работы участников будет экспертная комиссия во главе с доктором филологических наук Марией Бобуновой и команда из 30 филологов. Для того чтобы узнать результат, необходимо будет ввести на сайте «Тотального диктанта» кодовое слово, придуманное каждым участником при регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В курском цирке завершилась программа "Потерянные во времени" [фото, видео]
В Курске откроется выставка «ДивьяЧитра» – яркие краски чудесного мира»
Из Курска вывезли 530 кубов мусора
Куряне теперь могут жаловаться на проблемы онлайн
В Курске появился клуб "Не бабушки, не дедушки"
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
На выходных в Курске сбили трех пешеходов
Курский врио: "Количество замов уменьшилось, состав администрации омолодился"
В Курске на поле сразились болельщики футбольного клуба «Авангард»
В соцсетях активно обсуждают «добровольность» субботника
Куряне стали меньше травиться алкоголем
Возле Драмтеатра «Тойота» врезалась в автобус
Субботники и воскресники под снегом и дождем
Проходит архитектурный конкурс "Курск 2032"
Под Курском сгорел жилой дом
Отрастут ли иголки - время покажет: куряне рассказали о состоянии ежа, спасенного пожарными
В Курске состоится фольклорный фестиваль
В курском ЗАГСе пройдет День открытых дверей
Курян приглашают на закрытие фестиваля "Студенческая весна"
В одном из округов Курска отключат горячую воду