В курском цирке завершилась программа "Потерянные во времени" [фото, видео]

СЕГОДНЯ 16:57 2019-04-15T16:59:17+03:00

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В минувшие выходные в Курском цирке завершилась программа "Потерянные во времени". В динамичном приключении принимали участие одни из лучших цирковых артистов настоящего времени: призеры международного циркового фестиваля в Монте-Карло - эквилибристы на перекидной лестнице разыграли свою партию - Дмитрий и Наталья Колобуховы с номером «Шахматы». Также зрители увидели самый экстремальный номер – «Шар смелости».

Представление прошло увлекательноФото: Светлана ВОЛКОВА

«Мертвая петля» - это уникальные трюки с каскадерами на мотоциклах внутри железного шара. В захватывающих поворотах сюжета зрителей порадовали номера грациозных воздушных гимнасток: Сабрина с номером на полотнах «Флер» и Яна Сердюкова ускорили ход событий с номером «Превращение». Ну и какой цирк без животных, даже если это и не 1892 год?

Программу успели посмотреть тысячи зрителейФото: Светлана ВОЛКОВА

Кристина Кузнецова продемонстрировала ловкость жонглирования и акробатики на лошади с номером «Золотой век». Уникальную дрессуру показала Алия Такшантова в номере «Веселые медвежата». Виртуозно продемонстрировали навыки джигитовки «Русские казаки» под руководством Александровой-Серж Виолетты.

Словом, ни один зритель не остался равнодушным.

Курский цирк программа "Потерянные во времени".

ИСТОЧНИК KP.RU