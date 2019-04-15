2019-04-15T16:59:17+03:00
Звезды

В курском цирке завершилась программа "Потерянные во времени" [фото, видео]

Зрители увидели удивительные номера джигитовки и трюки на мотоциклах
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Программа "Потерянные во времени"Программа "Потерянные во времени"Фото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В минувшие выходные в Курском цирке завершилась программа "Потерянные во времени". В динамичном приключении принимали участие одни из лучших цирковых артистов настоящего времени: призеры международного циркового фестиваля в Монте-Карло - эквилибристы на перекидной лестнице разыграли свою партию - Дмитрий и Наталья Колобуховы с номером «Шахматы». Также зрители увидели самый экстремальный номер – «Шар смелости».

Представление прошло увлекательно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Представление прошло увлекательноФото: Светлана ВОЛКОВА

«Мертвая петля» - это уникальные трюки с каскадерами на мотоциклах внутри железного шара. В захватывающих поворотах сюжета зрителей порадовали номера грациозных воздушных гимнасток: Сабрина с номером на полотнах «Флер» и Яна Сердюкова ускорили ход событий с номером «Превращение». Ну и какой цирк без животных, даже если это и не 1892 год?

Программу успели посмотреть тысячи зрителей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Программу успели посмотреть тысячи зрителейФото: Светлана ВОЛКОВА

Кристина Кузнецова продемонстрировала ловкость жонглирования и акробатики на лошади с номером «Золотой век». Уникальную дрессуру показала Алия Такшантова в номере «Веселые медвежата». Виртуозно продемонстрировали навыки джигитовки «Русские казаки» под руководством Александровой-Серж Виолетты.

Словом, ни один зритель не остался равнодушным.

Курский цирк программа "Потерянные во времени".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Тотальный диктант" в Курской области написали 672 человека
В Курске откроется выставка «ДивьяЧитра» – яркие краски чудесного мира»
Из Курска вывезли 530 кубов мусора
Куряне теперь могут жаловаться на проблемы онлайн
В Курске появился клуб "Не бабушки, не дедушки"
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
На выходных в Курске сбили трех пешеходов
Курский врио: "Количество замов уменьшилось, состав администрации омолодился"
В Курске на поле сразились болельщики футбольного клуба «Авангард»
В соцсетях активно обсуждают «добровольность» субботника
Куряне стали меньше травиться алкоголем
Возле Драмтеатра «Тойота» врезалась в автобус
Субботники и воскресники под снегом и дождем
Проходит архитектурный конкурс "Курск 2032"
Под Курском сгорел жилой дом
Отрастут ли иголки - время покажет: куряне рассказали о состоянии ежа, спасенного пожарными
В Курске состоится фольклорный фестиваль
В курском ЗАГСе пройдет День открытых дверей
Курян приглашают на закрытие фестиваля "Студенческая весна"
В одном из округов Курска отключат горячую воду