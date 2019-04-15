2019-04-15T16:09:49+03:00
Звезды

В Курске откроется выставка «ДивьяЧитра» – яркие краски чудесного мира»

Экспозиция будет работать до 26 апреля
Ольга ДАНИЛОВА
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Выставка будет работать в "Звездном"Выставка будет работать в "Звездном"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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16 апреля в 16.00 в выставочном зале КТЦ «Звездный» (Красная пл., 2/4) состоится открытие выставки живописи Марины и Игоря Торшенко «ДивьяЧитра» – яркие краски чудесного мира».

Супруги Торшенко в очередной раз представят экспозицию работ, уникальных по цветовой насыщенности и экспрессии. Творческая манера Игоря и Марины Торшенко строится на мастерском использовании основного художественного средства живописи – колорита. Мажорные цветовые аккорды придают оттенок торжественного звучания их произведениям. Удивительно многообразна палитра живописцев, духовная энергетика их работ.

Игорь и Марина Торшенко – члены международной ассоциации «Искусство народов мира». Работы Игоря Торшенко экспонировались в России, Австрии, Люксембурге, Германии, Италии, Бельгии, США и Чехии, полотна живописца участвуют в крупнейших европейских аукционах.

Выставка продлится до 26 апреля.

Телефон для справок 70-20-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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