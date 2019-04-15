2019-04-15T16:07:02+03:00
Деловой Курск

Из Курска вывезли 530 кубов мусора

В городе прошел "воскресник"
Ольга ДАНИЛОВА
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В областном центре продолжают наводить порядокВ областном центре продолжают наводить порядокФото: Светлана ВОЛКОВА
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14 апреля в Курске прошел общегородской воскресник. Активное участие в уборке городской территории от мусора приняли работники структурных подразделений администрации города Курска, коллективы коммунальных предприятий, управляющих организаций, учащиеся и студенты учебных заведений, сообщили в мэрии.

В общественных работах было задействовано около 25 тысяч человек, 62 единицы техники. Общими усилиями собрано и вывезено на полигон более 530 кубометров мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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