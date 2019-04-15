2019-04-15T16:02:22+03:00
Общество

Куряне теперь могут жаловаться на проблемы онлайн

В регионе запущен специальный портал
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Чиновники вынуждены будут теперь отчитываться онлайнЧиновники вынуждены будут теперь отчитываться онлайнФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Теперь получить обратную связь от чиновников будет проще и быстрее. Запущен сайт «Действуем вместе», на котором без лишних бумаг и «походов» в органы власти, можно разместить сообщение о проблеме и получить ответ с подтверждением её устранения или конкретным сроком выполнения работ. https://vmeste46.ru

Важно, что контроль за устранением проблемы находится в руках самих курян. Если проблема не решена должным образом, заявивший о ней житель может опровергнуть ответ и одним кликом направить сообщение на доработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Тотальный диктант" в Курской области написали 672 человека
В курском цирке завершилась программа "Потерянные во времени" [фото, видео]
В Курске откроется выставка «ДивьяЧитра» – яркие краски чудесного мира»
Из Курска вывезли 530 кубов мусора
В Курске появился клуб "Не бабушки, не дедушки"
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
На выходных в Курске сбили трех пешеходов
Курский врио: "Количество замов уменьшилось, состав администрации омолодился"
В Курске на поле сразились болельщики футбольного клуба «Авангард»
В соцсетях активно обсуждают «добровольность» субботника
Куряне стали меньше травиться алкоголем
Возле Драмтеатра «Тойота» врезалась в автобус
Субботники и воскресники под снегом и дождем
Проходит архитектурный конкурс "Курск 2032"
Под Курском сгорел жилой дом
Отрастут ли иголки - время покажет: куряне рассказали о состоянии ежа, спасенного пожарными
В Курске состоится фольклорный фестиваль
В курском ЗАГСе пройдет День открытых дверей
Курян приглашают на закрытие фестиваля "Студенческая весна"
В одном из округов Курска отключат горячую воду