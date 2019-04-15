Куряне теперь могут жаловаться на проблемы онлайн

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-15T16:02:22+03:00

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Теперь получить обратную связь от чиновников будет проще и быстрее. Запущен сайт «Действуем вместе», на котором без лишних бумаг и «походов» в органы власти, можно разместить сообщение о проблеме и получить ответ с подтверждением её устранения или конкретным сроком выполнения работ. https://vmeste46.ru

Важно, что контроль за устранением проблемы находится в руках самих курян. Если проблема не решена должным образом, заявивший о ней житель может опровергнуть ответ и одним кликом направить сообщение на доработку.

ИСТОЧНИК KP.RU