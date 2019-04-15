В Курске появился клуб "Не бабушки, не дедушки"

СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-15T15:47:32+03:00

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13 апреля в здании Курского государственного цирка состоялась первая встреча клуба «Не бабушки, не дедушки». Люди преклонного возраста, больше 150 человек, собрались в стенах Курского цирка.

А вы знали, что самая пожилая женщина России живет в Чечне. Ей исполнилось 128 лет, и она еще ухаживает за праправнуками, ходит в магазин и весьма бодро себя чувствует. Таких, неунывающих женщин «серебряного» возраста в России много. Они и с парашютом не боятся прыгать, и марафон готовы пробежать, и садятся на шпагат лучше молодых и даже покоряют Эльбрус. Таких примеров можно привести очень много. Неравнодушные люди есть и в Курске.

Модераторами клуба были руководитель по профессиональной подготовке поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Курск Наташа Леонова и координатор проектов Ассоциации приемных родителей Наташа Листопадова. Представители и представительницы серебряного возраста за чаепитием обсудили вопросы досуга пенсионеров, волонтерской помощи выпускникам школ-интернатов и Дома ребенка. Встреча пенсионеров прошла в домашней, теплой обстановке, в результате, все решили встречаться каждую неделю на базе Курского цирка, творчески проводить досуг и обсуждать новые проекты.

Встреча была подготовлена и проведена при поддержке администрации курского цирка.

ИСТОЧНИК KP.RU