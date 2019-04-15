2019-04-15T14:20:06+03:00
Происшествия

На выходных в Курске сбили трех пешеходов

Двое из них переходили дорогу вне перехода
Ольга ДАНИЛОВА
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На выходных в областном центре пострадали три пешеходаНа выходных в областном центре пострадали три пешеходаФото: Светлана ВОЛКОВА
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13 апреля примерно после полуночи возле дома №34 по улице Энгельса 46-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь в направлении улицы Петра Минакова, сбил 40-летнюю женщину-пешехода. Женщина шла по обочине проезжей части дороги. Она получила ушиб.

Около двух часов ночи 14 апреля возле дома №54 по улице Запольная автомобиль «Джили», за рулем которого был 33-лений водитель, двигаясь со стороны 50 лет Октября в направлении улицы Верхняя Казацкая, сбил 40-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Женщину доставили в ОКБ Курска.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло 14 апреля примерно в 21.30 на 523 км автодороги М-2 «Крым». Здесь 68-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-27074, двигаясь со стороны Москвы в сторону Белгорода сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Пешеход с ранением доставлен в ОКБ Курска, сообщили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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