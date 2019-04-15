2019-04-15T13:01:40+03:00
Политика

Курский врио: "Количество замов уменьшилось, состав администрации омолодился"

Роман Старовойт подвел итоги работы за шесть месяцев
Ольга ТРУШКИНА
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Похоже, самые большие изменения с приходом Старовойта произошли в самой администрацииПохоже, самые большие изменения с приходом Старовойта произошли в самой администрацииФото: из архива «КП»
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Согласно указу Президента врио губернатора Роман Старовойт руководит Курской областью с 11 октября 2018 года. Итоги работы подведены в центре "Свиридовский" на пресс-конференции «Курский прорыв: 10 первых шагов».

Руководитель области отметил, что удалось сделать за полгода. Роман Старовойт отметил, что задолженность бюджета одна из самых небольших, он вполне сбалансированный, но экономика при имеющемся потенциале могла бы быть лучше. В социальной сфере и здравоохранении накопилось немало проблем.

Существенные изменения с приходом Старовойта произошли в областной администрации. Так, средний возраст руководителей уменьшился с 61 года до 47 лет, стало меньше заместителей губернатора (с 11 сокращено до 9), в структурных подразделениях на 30 % сменились руководители. Два комитета объединены. В перспективе количество замов планируется довести до восьми человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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