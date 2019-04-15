В Курске на поле сразились болельщики футбольного клуба «Авангард»

СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-15T12:10:12+03:00

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14 апреля в соревнованиях приняли участие восемь команд. Среди игроков были журналисты, представители областного комитета по физкультуре и спорту, а также Юго-Западной лиги КВН. Участников разделили на две группы. Им предстояло сыграть три матча по 15 минут.

В результате состязаний третье место заняла команда «Азбука крафта», переигравшая в серии пенальти административный корпус «Авангарда».

В финале команда «Резерв» смогла обыграть команду «КВНщики» со счетом 1:0.

Лучших игроков турнира наградили футболками «сине-белых».

Также для зрителей были организованы конкурсы. Публике предложили забить штрафной вратарю «Авангарда» Антону Антипову. Одному из присутствующих это удалось. В качестве приза победитель конкурса получил официальный мяч Футбольной национальной лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU