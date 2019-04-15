В Курске на поле сразились болельщики футбольного клуба «Авангард»
14 апреля в соревнованиях приняли участие восемь команд. Среди игроков были журналисты, представители областного комитета по физкультуре и спорту, а также Юго-Западной лиги КВН. Участников разделили на две группы. Им предстояло сыграть три матча по 15 минут.
В результате состязаний третье место заняла команда «Азбука крафта», переигравшая в серии пенальти административный корпус «Авангарда».
В финале команда «Резерв» смогла обыграть команду «КВНщики» со счетом 1:0.
Лучших игроков турнира наградили футболками «сине-белых».
Также для зрителей были организованы конкурсы. Публике предложили забить штрафной вратарю «Авангарда» Антону Антипову. Одному из присутствующих это удалось. В качестве приза победитель конкурса получил официальный мяч Футбольной национальной лиги.
ИСТОЧНИК KP.RU