В соцсетях активно обсуждают «добровольность» субботника

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-15T11:42:12+03:00

Субботники не снимают ответственности за чистоту с коммунальных служб Фото: из архива «КП»

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В социальных сетях активно обсуждается принудительное участие бюджетников в субботнике, прошедшем в минувшие выходные.

На своей страничке в ВК врио губернатора Курской области Роман Старовойт написал, что сам принимал участие в субботнике, а все предприятия и учреждения могут приводить в порядок территории в любое подходящее для них время.

Дословно глава региона высказался так:

- Участие в совместной уборке мусора — исключительно личное и добровольное дело каждого! Заставлять вас никто не должен, да и не может. Кроме того, такие мероприятия не снимают ответственность с коммунальных служб за качественную уборку и чистку улиц, уход за растениями, высаживание деревьев.

Для меня субботник — это добрая традиция, когда можно посвятить день полезному труду, а также напомнить себе, что чистота вокруг зависит и от тебя лично.

ИСТОЧНИК KP.RU