Куряне стали меньше травиться алкоголем

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-15T11:10:18+03:00

Но в 32 объектах торговли все равно выявлены нарушения

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По информации Роспотребнадзора Курской области, количество случаев отравлений спиртосодержащей продукцией в период с 1 января по 10 апреля 2019 года составило 131 случай, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 51,7%. Количество случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией со смертельным исходом по сравнению с аналогичным периодом 2018-го снизилось на 49%. По-прежнему причиной отравления у большей части отравившихся является чрезмерное употребление этилового спирта, этанола.

Всего с начала действия ограничений на реализацию спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции (с 2017 года) Управлением Роспотребнадзора по Курской области проверены 405 субъектов торговли. Из 520 объектов в 32 выявлены нарушения.

По материалам проверок, проведенных Управлением, штрафам подвергнуты 32 должностных лица на сумму 96000 руб. Снято с реализации 98 партий спиртосодержащей продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU