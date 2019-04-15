2019-04-15T10:36:52+03:00
Общество

Возле Драмтеатра «Тойота» врезалась в автобус

Движение в центре Курска оказалось надолго затруднено
Ольга ТРУШКИНА
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ДТП обошлось без жертвДТП обошлось без жертвФото: из открытых источников
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В воскресенье, 14 апреля, в первом часу дня на улице Ленина столкнулись автобус «ПАЗ», следовавший по маршруту № 78, со стороны улицы Садовой к Красной площади, и «Тойота», двигавшаяся со стороны улицы Радищева в сторону улицы Ленина. Внедорожник выезжал с второстепенной дороги и не предоставил преимущества автобусу.

ДТП обошлось без пострадавших, но движение в центре города оказалось затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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