2019-04-15T10:02:56+03:00
Общество

Субботники и воскресники под снегом и дождем

В Курской области чиновники и жители вышли на уборку улиц
Ольга ТРУШКИНА
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Необходимость в субботниках назрела, но погода не радуетНеобходимость в субботниках назрела, но погода не радуетФото: из архива «КП»
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Погода в минувшие выходные не задалась: шел дождь со снегом, был сильный ветер. Однако субботники и воскресники в Курском регионе прошли по плану. Сотрудники администраций всех уровней массово вышли на уборку улиц: собирали мусор, пилили старые деревья и сажали новые.

Вчера, 14 апреля, на территории школы № 60 в Курске, учащиеся и педагоги высадили 40 деревьев – саженцы липы и туи. В мероприятии принял участие врио губернатора Роман Старовойт.

Примечательно, что субботники и воскресники проходили не только в областном центре, но и в районах.

В ближайшие выходные планируется продолжить приводить в порядок территории. Поучаствовать в субботниках могут все.

ИСТОЧНИК KP.RU

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