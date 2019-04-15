Субботники и воскресники под снегом и дождем
Погода в минувшие выходные не задалась: шел дождь со снегом, был сильный ветер. Однако субботники и воскресники в Курском регионе прошли по плану. Сотрудники администраций всех уровней массово вышли на уборку улиц: собирали мусор, пилили старые деревья и сажали новые.
Вчера, 14 апреля, на территории школы № 60 в Курске, учащиеся и педагоги высадили 40 деревьев – саженцы липы и туи. В мероприятии принял участие врио губернатора Роман Старовойт.
Примечательно, что субботники и воскресники проходили не только в областном центре, но и в районах.
В ближайшие выходные планируется продолжить приводить в порядок территории. Поучаствовать в субботниках могут все.
ИСТОЧНИК KP.RU