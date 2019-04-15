Проходит архитектурный конкурс "Курск 2032"

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-15T09:58:46+03:00

Варианты преображения областного центра все еще поступают Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

На выставке работ, представленных на архитектурный конкурс «Курск 2032», показаны варианты преображения областного центра. Работы представлены в помещении бывшего Курского электроаппаратного завода.

Как сообщает областная администрация, широкой общественности презентованы 35 идей реновации центральной части Курска.

Для объективности имена участников скрыты, каждой работе присвоены номера. Известно, что заявки подали коллективы не только из Курска, но и из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Иркутска и Хабаровска.

Врио губернатора Роман Старовойт, который побывал на выставке, отметил, что выбрать проект-лидер он так и не смог.

Конкурс планируется проводить в два этапа. По итогам первого жюри отберёт 5 проектов.

Преимущественно, перемены коснутся территории Знаменского кафедрального собора, так называемой «полугоры» - квартала, примыкающего к Красной площади, а также Первомайского парка и «Боевой дачи».

5 лучших концепций определят 30 апреля 2019 года. Куряне могут проголосовать за понравившийся проект на официальном сайте конкурса http://kursk2032.com

ИСТОЧНИК KP.RU