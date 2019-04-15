Под Курском сгорел жилой дом
Около половины третьего ночи 15 апреля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит жилой дом в поселке Хомутовка Хомутовского района.
По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП в 02:41 и приступили к ликвидации загорания. Полностью потушить пожар удалось в 02:47.
В результате пожара в жилом доме, повреждены стены и потолок, уничтожены личные вещи.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU