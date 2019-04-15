Под Курском сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 08:36 2019-04-15T08:36:49+03:00

ЧП произошло в Хомутовке Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Около половины третьего ночи 15 апреля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит жилой дом в поселке Хомутовка Хомутовского района.

По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП в 02:41 и приступили к ликвидации загорания. Полностью потушить пожар удалось в 02:47.

В результате пожара в жилом доме, повреждены стены и потолок, уничтожены личные вещи.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU