2019-04-14T15:07:17+03:00
Дом. Семья

Отрастут ли иголки - время покажет: куряне рассказали о состоянии ежа, спасенного пожарными

Также горожане попросили не переводить никуда деньги на лечение пострадавшего
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: https://vk.com/avtokadr_46фото: https://vk.com/avtokadr_46
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Куряне рассказали о состоянии ежика, пострадавшего пару дней назад из-за пала травы. Напомним, 12 апреля в соцсети пожарные рассказали, что забрали к себе в часть раненое животное.

- Ёжик обожжен около головы. Дали еды и воды. Если кто может забрать и выходить, просьба написать. Находится данный погорелец в пожарной части аэропорта. Не жгите мусор и траву, - написали спасатели.

Уже к концу дня стало известно, что "колючего" показали ветеринару, а затем передали в хорошие руки.

- Ожоги сильные, кожа сегодня начала трескаться, купили ему еще препаратов, обрабатываем. Ходит боком, но это поправимо. А вот отрастут ли иголки: тут 50 на 50, время покажет. Лечиться не хочет, шипит, пытается укусить, но деваться ему не куда. С обонянием проблемы, не чувствует ничего, из за этого ест плохо, - написала уже сегодня хозяйка ежа.

Также неравнодушные куряне, приютившие животное, обратили внимание на такой момент: переводить деньги на лечение ежа не нужно, они справятся своими силами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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