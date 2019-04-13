В Курске состоится фольклорный фестиваль

СЕГОДНЯ 20:54 2019-04-13T20:55:00+03:00

Все выступления будут в народном стиле Фото: Светлана ВОЛКОВА

В мероприятии примут участие солисты, фольклорные коллективы и театры моды

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Курян приглашают на областной детский благотворительный фольклорный фестиваль «Славянские традиции». 19 апреля в 12.00 в Центре народного творчества «Русь» (ул. Обоянская, 26, ост. пл. Рокоссовского) пройдет областной детский благотворительный фольклорный фестиваль «Славянские традиции». Цель его - знакомство с фольклором как истоком и основой любого творчества, сохранение народных исторических, культурных, семейных традиций и ценностей, возрождение народной культуры.

В мероприятии примут участие солисты, фольклорные коллективы и театры моды, которые представят народные песни, хореографические номера, коллекции одежды, созданные в народном стиле.

Организаторы фестиваля: Курская епархия, Курский областной благотворительный общественный фонд «Венец добра», Центр народного творчества «Русь», Курское дворянское собрание, Курское историко-родословное общество.

ИСТОЧНИК KP.RU