В Курске состоится фольклорный фестиваль
Курян приглашают на областной детский благотворительный фольклорный фестиваль «Славянские традиции». 19 апреля в 12.00 в Центре народного творчества «Русь» (ул. Обоянская, 26, ост. пл. Рокоссовского) пройдет областной детский благотворительный фольклорный фестиваль «Славянские традиции». Цель его - знакомство с фольклором как истоком и основой любого творчества, сохранение народных исторических, культурных, семейных традиций и ценностей, возрождение народной культуры.
В мероприятии примут участие солисты, фольклорные коллективы и театры моды, которые представят народные песни, хореографические номера, коллекции одежды, созданные в народном стиле.
Организаторы фестиваля: Курская епархия, Курский областной благотворительный общественный фонд «Венец добра», Центр народного творчества «Русь», Курское дворянское собрание, Курское историко-родословное общество.
ИСТОЧНИК KP.RU