В курском ЗАГСе пройдет День открытых дверей

СЕГОДНЯ 20:48 2019-04-13T20:51:13+03:00

День открытых дверей состоится 17 апреля Фото: Из архива КП.

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17 апреля комитет ЗАГС Курской области проводит День открытых дверей. Мероприятие пройдет с 10.00 до 17.00 по адресу: Курск, ул. Челюскинцев, д. 2-а (отдел накопления, обработки и хранения документов ЗАГС).

Цель - правовое просвещение и информирование граждан о регистрации актов гражданского состояния, консультирование по вопросам семейного законодательства, оказанию международной правовой помощи, повышение правовой культуры населения, а также повышение престижа и роли семьи в обществе, сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU