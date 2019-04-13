В курском ЗАГСе пройдет День открытых дверей
Цель мероприятия - правовое просвещение курян
День открытых дверей состоится 17 апреляФото: Из архива КП.
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17 апреля комитет ЗАГС Курской области проводит День открытых дверей. Мероприятие пройдет с 10.00 до 17.00 по адресу: Курск, ул. Челюскинцев, д. 2-а (отдел накопления, обработки и хранения документов ЗАГС).
Цель - правовое просвещение и информирование граждан о регистрации актов гражданского состояния, консультирование по вопросам семейного законодательства, оказанию международной правовой помощи, повышение правовой культуры населения, а также повышение престижа и роли семьи в обществе, сообщили в администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU