2019-04-13T20:45:40+03:00
Звезды

Курян приглашают на закрытие фестиваля "Студенческая весна"

Мероприятие пройдет во Дворце молодежи
Ольга ДАНИЛОВА
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Победители представят Курскую область на Всероссийском заключительном фестивалеПобедители представят Курскую область на Всероссийском заключительном фестивалеФото: Из архива КП.
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16 апреля в 14.00 в областном Дворце молодежи (Курск, ул. Белгородская, 14Б) творческая молодежь Соловьиного края подведет итоги фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края».

Программа закрытия фестиваля:

13.00-13.50. Лучшие песни в исполнении обладателей гран-при XXXV областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края» кавер-группа «GUCCI Band», фотозона (зал «Звездный» Дворца молодежи).

14.00-15.20. Гала-концерт победителей XXXV областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края» (концертный зал Дворца молодежи).

15.30-16.30. Торжественная церемония награждения лауреатов XXXV областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края» (концертный зал Дворца молодежи).

Победители областного фестиваля студенческого творчества представят Курскую область на Всероссийском заключительном фестивале программы «Российская студенческая весна». Финал «Российской студенческой весны» пройдет с 14 по 19 мая в Пермском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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