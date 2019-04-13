В Курской области стартуют «Дни защиты от экологической опасности»
Особое внимание будет уделено уборке лесов, речных и придорожных полос
Курской области предстоит генеральная уборкаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области 15 апреля стартует Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности». Цель акции – привлечь внимание общественности к экологическим проблемам. Акция стартует по всей стране с 15 апреля и продлится до 5 июня.
В этом году экологическая акция проходит под девизом «Экология, безопасность, жизнь». Особое внимание будет уделено уборке лесов, речных и придорожных полос от бытового мусора и сухой листвы, ликвидации несанкционированных свалок, благоустройству и озеленению населенных пунктов, сохранению животных и растений.
Итоги акции подведут 1 июля, но на этом работа экологов не закончится.
ИСТОЧНИК KP.RU