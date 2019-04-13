Курская область примет участие в масштабных учениях

СЕГОДНЯ 20:22 2019-04-13T20:25:02+03:00

В областном центре три дня будут отрабатывать действия на случай ЧС Фото: Светлана ВОЛКОВА

Отрабатывать будут действия на случай половодья и пожаров

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С 16 по 18 апреля под руководством МЧС России и рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Курской области будет проводиться межведомственное комплексное учение.

Основная задача – отработать вопросы, связанные с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров, сообщили в ведомстве.

В учении примут участие комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Курской области, главы муниципальных образований, ГУ МЧС России по Курской области, УМВД, Росгвардия, а также все комитеты администрации Курской области, энергетические и газовые службы.

Все участники на заранее определенных местах отработают практические мероприятия по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком и природными пожарами.

В ходе практических мероприятий будут отработаны вопросы проведения эвакуационных мероприятий и организации жизнеобеспечения населения. Также будет обеспечена готовность мобильного пункта временного размещения эвакуированных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU