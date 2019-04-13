В Курской области нашли минометную мину

СЕГОДНЯ 20:16 2019-04-13T20:16:53+03:00

Снаряд нашли недалеко от села Молотычи Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Опасный снаряд обнаружили в селе, где шли ожесточенне бои во время Великой Отечественной

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13 апреля на телефон «Службы спасения -112» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в поле вблизи села Молотычи.

Обнаружена минометная мина 85 мм. Боеприпас изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщили в ГУ МЧС России по Курской области.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU