В Курской области нашли минометную мину
Опасный снаряд обнаружили в селе, где шли ожесточенне бои во время Великой Отечественной
Снаряд нашли недалеко от села МолотычиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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13 апреля на телефон «Службы спасения -112» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в поле вблизи села Молотычи.
Обнаружена минометная мина 85 мм. Боеприпас изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщили в ГУ МЧС России по Курской области.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU