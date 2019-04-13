Курские школьники остановили огонь

СЕГОДНЯ 20:12 2019-04-13T20:12:23+03:00

Ежедневно на пульт поступает немало звонков о палах сухой травы Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В одном из микрорайонов Курска подростки из 12 школы гуляли и катались на велосипедах недалеко от лесного массива. Там ребята и заметили взрослых, которые зажигали сухую прошлогоднюю траву. Школьники пытались вразумить поджигателей, но те апеллировали, что таким образом они борются с клещами, рассказали в МЧС.

Так как огонь оставался «без присмотра», ребята вернулись домой, взяли лопаты и приехали назад к горевшей траве, чтобы забросать край выжженной поляны землей и предупредить тем самым возможное распространение огня дальше в лес.

Следует отметить, что некоторые из бдительных и неравнодушных подростков - члены дружины юных пожарных и поэтому знают, как себя вести в подобных ситуациях.

Спасатели выражают огромную благодарность ребятам за их сознательность и готовность прийти на помощь в любой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU