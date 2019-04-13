80 курских семей получат субсидии на жилье
Председатель областного комитета АПК Николай Великоцкий вручил первое свидетельство на получение субсидии многодетной семье Залогиных из Солнцевского района. Уже летом этого года семья, в которой воспитываются четверо детей, сможет переехать в новый просторный дом.
Условия для участия в программе просты: надо жить и работать на селе. Несмотря на то что младшей дочери Оле всего два с половиной года, Галина уже вышла на работу, трудится дояркой в одном из фермерских хозяйств Солнцевского района. Николай – механизатор, работает в КФХ «Лесное». Старшей дочери Ирине уже 18 лет: девушка активно помогает родителям. В семье еще подрастают тринадцатилетняя Татьяна и восьмилетняя Карина.
Остается только добавить, что субсидия составляет 70% от расчетной стоимости жилья.
ИСТОЧНИК KP.RU