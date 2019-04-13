80 курских семей получат субсидии на жилье

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-13T10:02:19+03:00

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Председатель областного комитета АПК Николай Великоцкий вручил первое свидетельство на получение субсидии многодетной семье Залогиных из Солнцевского района. Уже летом этого года семья, в которой воспитываются четверо детей, сможет переехать в новый просторный дом.

Условия для участия в программе просты: надо жить и работать на селе. Несмотря на то что младшей дочери Оле всего два с половиной года, Галина уже вышла на работу, трудится дояркой в одном из фермерских хозяйств Солнцевского района. Николай – механизатор, работает в КФХ «Лесное». Старшей дочери Ирине уже 18 лет: девушка активно помогает родителям. В семье еще подрастают тринадцатилетняя Татьяна и восьмилетняя Карина.

Остается только добавить, что субсидия составляет 70% от расчетной стоимости жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU