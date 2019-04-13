Восемь трамвайных переездов отремонтируют в Курске

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-13T09:53:24+03:00

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Восемь трамвайных переездов отремонтируют в этом году.

Как рассказали в комитете строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области, обследованы пересечения дорог областного центра с трамвайными путями. Специалисты сделали вывод, что большинство из них необходимо приводить в нормативное состояние. Всего нужно заменить 2300 метров путей, на это потребуется более 113 млн рублей. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют восемь таких участков общей протяженностью более полутора километров. Обязательно будут заменены шпалы и рельсы.

Работы пройдут по следующим адресам: ул. 8 Марта – 600 м, ул. Литовская – 550 м, ул. Республиканская – 100 м, ул. 2-я Рабочая – 100 м, ул. Союзная – 200 м, ул. Суворовская – 100 м.

К дорожным работам в Курске приступят, как только завершатся необходимые конкурсные процедуры. Из федерального бюджета на реализацию нацпроекта поступит трансфер в объеме 720 млн рублей, из областного бюджета – 240 млн рублей. В бюджете города Курска предусмотрено 9 млн рублей на решение дорожных проблем в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU