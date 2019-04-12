2019-04-12T15:53:22+03:00
Общество

В Курске вручили награды лучшим педагогам

В конкурсах приняли участие 40 человек
Ольга ДАНИЛОВА
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Лучшие педагоги примут участие в областном аналогичном конкурсеЛучшие педагоги примут участие в областном аналогичном конкурсеФото: Светлана ВОЛКОВА
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12 апреля в областном Дворце молодежи прошла торжественная церемония закрытия конкурсов профессионального педагогического мастерства «Учитель года-2019», «Воспитатель года-2019», «Сердце отдаю детям-2019», «Самый классный классный-2019».

В конкурсах приняли участие 40 педагогических работников: учителя общеобразовательных учреждений, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи дошкольных образовательных учреждений, педагоги дополнительного образования детей, классные руководители.

Победителями городских конкурсов профессионального мастерства стали:

«Учитель года» – Юлия Викторовна Мальцева, учитель русского языка и литературы лицея № 21;

«Воспитатель года» – Маргарита Олеговна Емельянова, воспитатель детского сада № 98;

«Сердце отдаю детям» – Дина Владимировна Горючкина, педагог дополнительного образования Дома детского творчества Железнодорожного округа;

«Самый классный классный» – Виктория Сергеевна Росоха, классный руководитель 8-го класса школы № 46.

Лучшим педагогам и.о. Главы города Курска Сергей Малахов вручил свидетельства победителей конкурса. Кроме того, они получили ценные призы и денежные поощрения в размере 20 тыс. рублей от администрации города Курска, а дипломанты II и III степеней - денежные поощрения в размере 15 и 10 тыс. рублей соответственно.

Победители городских конкурсов примут участие в областных конкурсах профессионального мастерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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